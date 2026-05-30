ベイシアは、新フォーマットの小型業態「オトナリマート」で個性豊かなオリジナル食品を展開している。キーワードは「ファストフード×ライフスタイル型ストア」。ハンディタイプの「かぶりつく！カツ丼」、スタンドパウチタイプの「罪のないサラダ」、エナジーリキッド入りの「アガるドリンク」など、従来の延長線上にないユニークな食品を数多く取りそろえた。「アガるドリンク」「オトナリマート」のコンセプトは「ひとりひ