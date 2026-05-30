ダイソーをパトロール中に、まるで香水瓶のようなデザインの可愛いアイテムを発見。実はこれ、キーホルダーなんです！高級感のあるデザインで、バッグにつけると華やぎをプラスしてくれます♡さらに、カバーをスライドさせると…？可愛さと実用性を兼ね備えた優秀なアイテムです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ミラー付アクリルキーホルダー（香水瓶）価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード：45504