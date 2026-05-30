ダイソーで出会った『くり返しつかえるみずふうせん』が、夏の水遊びに大活躍！ミニサイズなのでお子さんでも扱いやすく、水を入れるのも簡単。しかも繰り返し使えるエコ仕様で、後片付けもラクラク。12個入りでお友達や家族と一緒に楽しめるのも魅力です。屋内外問わず扱いやすいので、この機会に要チェックですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：くり返しつかえるみずふうせん価格：￥330（税込）内容量：12個販売シ