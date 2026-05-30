ダイソーで見つけた『積み重ねができる！引き出しケース（スリム）』が、300円とは思えないクオリティでした！やさしい色味とシンプルなデザインで、デスク周りにも置きやすいスリムタイプ。半透明の引き出しで中身を確認しやすく、開閉もスムーズです。さらに積み重ねも簡単で、収納力も想像以上。要チェック♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：積み重ねができる！引き出しケース（スリム）価格：￥330（税込）サイズ（約