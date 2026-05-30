今回はダイソーで見つけた、スタイリッシュな本格派ライターをご紹介！ガス補充式で繰り返し使えるエコな仕様に加え、片手でパッと点火できる操作性のよさも魅力。さらに220円（税込）ながら、2年保証付きや手厚い安全面の制度が整った、お値段以上に優秀なアイテムなので、さっそくチェックしていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ジェットフレームライター価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイソーJANコー