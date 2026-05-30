札幌・西警察署は2026年5月29日、住所不定・自称無職の男（32）を不同意性交の疑いで逮捕しました。男は2025年7月下旬ごろ、札幌市西区の10代後半の女性宅で、女性に性的暴行を加えた疑いが持たれています。警察によりますと、男は犯行当時女性と同居していたということです。2025年9月に女性の家族から「知人の男性から性的暴行をうけたようだ」と警察に相談し、事件が発覚しました。調べに対し、男は「同意の上だった」と容疑を