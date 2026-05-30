女優の永作博美（55）が30日、自身のインスタグラムを更新。ドラマ共演者との集合写真をアップした。「#時すでにおスシ!? コラボ弁当いただきました！」と書き出した永作。現在放送中のTBS「時すでにおスシ!?」で共演中の俳優らとの豪華な集合写真をアップした。「これは有難い。。美味しかったです…ふふ」とコメント。「ごちそうさまでした！！」と添えた。ファンからは「コラボ弁当かわいすぎ」「観れば観るほど大好