女優でタレントのMEGUMI（44）が29日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。1日で3カ国を回った驚異の行動力を明かした。ヘアメイクで友人の女性と1日で3カ国を回ったという。「私今、スペインと2拠点なので。フランス行って、ロンドンに打ち合わせがあって行って、スペインに」と明かした。「私はヨーロッパって1時間くらいなので行けるかって思ったら、（友人が）見事に熱を出されまして。本当に申し訳