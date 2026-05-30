ドジャースは29日（日本時間30日）、サンティアゴ・エスピナル内野手（31）とメジャー契約を結び昇格を発表。代わって金慧成（キム・ヘソン）内野手（27）がマイナー降格となった。また、テオスカー・ヘルナンデス外野手（33）が「左ハムストリングの肉離れ」のため、負傷者リスト（IL）入り。ライアン・ウォード外野手（28）が再昇格した。さらに、40人枠を確保するため、ブレーク・スネル投手（33）が60日間のILに移った。エ