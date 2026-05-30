◇米男子ゴルフツアーチャールズ・シュワブ・チャレンジ第2日（2026年5月29日テキサス州コロニアルCC＝7289ヤード、パー70）第2ラウンドが行われ、19位から出た松山英樹（34＝LEXUS）が6バーディー、1ボギーの65をマークし、通算9アンダーで首位と1打差の2位に浮上した。1番パー5では343ヤードのロングドライブを披露しアイアンで2オン。4メートル強のイーグルトライが外れて悔しげな表情をつくったもののバーディーで