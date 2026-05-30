ベッドの隙間から出られなくなってしまったポメチワが、SNSで話題となっている。【映像】ベッドの隙間にジャストフィットしてしまった様子ベッドの隙間にジャストフィットしてしまった、ポメチワのそるくん（4歳）。カメラをじーっと見つめるなんとも言えない表情…飼い主によると、「どうしよう〜」「見てないで助けて〜」と 焦っているときの”顔”なんだそうだ。普段から雷を聞いたり、ミスをしたり、不測の事態