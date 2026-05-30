ホラーに幸せな町や村が登場したら要注意である。そこにはたいてい恐ろしい秘密があるからだ。今月のホラー時評では、差別や抑圧といった、共同体の歪みを描いた3冊を紹介する。今読むべき“社会派”ホラーの力作揃いだ。（文＝朝宮運河）集団心理の怖さに向き合う「ざんどぅまの影」澤村伊智『ざんどぅまの影』（KADOKAWA）は、著者の代表作「比嘉姉妹」シリーズの最新長編。同シリーズは霊能者姉妹がさまざまな怪異と対峙す