ただ漠然と好意を持たれるだけでなく、「一緒にいると成長できる」と思われているとしたら、女性との間に深い絆を感じられるのではないでしょうか。そこで今回は『オトメスゴレン』の女性読者に聞いた「『この人といると成長できそう』と感じさせる男性の特徴」をまとめてご紹介します。【１】困ったことを相談したとき、親身になって一緒に考えてくれる。多くの女性は、「一緒に悩みを受け止めてくれるパートナー」（３０代女性）