◆米男子プロゴルフツアーチャールズ・シュワブチャレンジ第２日（２９日、米テキサス州コロニアルＣＣ＝７２８９ヤード、パー７０）第２ラウンド（Ｒ）が行われ、ツアー１１勝の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は１９位で出て６バーディー、１ボギーの６５をマークし、通算９アンダーで首位と１打差の２位に浮上して決勝Ｒに進んだ。出だしの１番パー５は２オンに成功し、２番パー４は１メートル強に寄せて２連続バーディ発進。４