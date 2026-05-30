◆米大リーグナショナルズ―パドレス（２９日、米ワシントンＤＣ＝ナショナルズパーク）パドレスの松井裕樹投手（３０）が敵地のナショナルズ戦、２―４の３回２死満塁で２番手として登板。２回０／３を投げ、３イニング目となる５回に今季初失点した。防御率は０・６４となった。今季最も早い３回でお呼びがかかって２死満塁でルイーズを右飛に仕留めた。３回は三振と連続内野ゴロで３者凡退。しかし、同点の５回に安打と死