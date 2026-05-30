タイガース戦の3回、二ゴロで一塁を駆け抜けた後、右太もも裏のあたりを気にするそぶりを見せるホワイトソックス・村上。そのままベンチに下がった＝シカゴ（共同）【シカゴ共同】米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆が29日、シカゴでのタイガース戦で右脚の負傷により途中交代した。三回1死一塁での二ゴロで一塁を駆け抜けてセーフとなった後に、太もも裏を押さえるようなしぐさを見せ、監督やトレーナーと話し合った末にベ