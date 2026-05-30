29日午後7時10分ごろ、岩手県雫石町上野二ツ森の国道46号で乗用車と大型トラックが衝突し、乗用車を運転していた秋田県仙北市、会社員小田大介さん（34）が病院に搬送され、死亡が確認された。死因は出血性ショック。岩手県警盛岡西署によると、現場は片側1車線。乗用車がゆるやかな左カーブで対向車線にはみ出し、秋田市泉北、会社員仲村祥平さん（40）の大型トラックと衝突したとみられる。仲村さんにけがはなかった。署が原