東京六大学野球の東大が今春リーグ戦で法大に連勝し、２０１７年秋以来、９年ぶりの勝ち点を挙げた。春季リーグの勝ち点は１９９７年の立大戦以来、２９年ぶり。野球強豪校出身者が多く活躍する同リーグで奮闘する“東大流”の改革とは−。２３年１１月からチームを率いる大久保裕監督（６８）への取材から躍進の背景に迫る。東大は５月９、１０日の法大戦で久しぶりの勝ち点を獲得した。投手戦となった１回戦はエース左腕・松