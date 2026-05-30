ロシアのプーチン大統領は２９日、ウクライナ侵略が終結に向かっていると先に発言したのは「戦場の状況分析」に基づくと述べ、露軍が依然優勢だとする認識を明らかにした。戦闘が終わる具体的な時期を示すことは「軽率だ」として言及を避けた。訪問先のカザフスタンで記者団に述べた。プーチン氏は９日、ウクライナ情勢を巡り「事態は終結に近づいている」と発言した。この日は、その根拠を問われ、「我々の部隊があらゆる方面