けさ、東京・町田市にある警視庁町田警察署の駐在所で、30代の男性警察官がけん銃で自殺を図り、病院に搬送されました。【写真を見る】【速報】東京・町田の駐在所で30代の警察官がけん銃自殺図ったか病院に搬送きょう午前7時ごろ、東京・町田市にある町田警察署の高ヶ坂駐在所で、「夫がけん銃で頭を撃った」と妻から110番通報がありました。捜査関係者によりますと、30代の男性警察官がけん銃自殺を図ったとみられ、病院に搬送