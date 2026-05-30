「オリオールズ５−６ブルージェイズ」（２９日、ボルティモア）ブルージェイズの岡本和真内野手が２試合ぶりとなる１２号アーチを放った。これが突破口となり、チームは５点差を大逆転で４連勝を飾った。５点を追う七回だった。ゲレーロを一塁に置き、打席に入った岡本。初球の浮いたフォーシームを完璧に捉えると、打球は美しい放物線を描いて左翼席に飛び込んでいった。打った瞬間にいったと分かる確信の一撃。悠然とダイ