巨人ファンを公言するフリーアナウンサー徳光和夫（85）が30日、ニッポン放送「とくモリ！歌謡サタデー」（土曜午前5時）に生出演。長女への暴行事件で監督を辞任した巨人の阿部慎之助前監督の後を継いだ橋上秀樹監督代行（60）について言及した。徳光は番組冒頭のあいさつ後、「元気に一声発しましたけど」と声を落とし、阿部前監督の辞任を「これは本当に残念なニュースで」と惜しんだ。番組中盤、注目記事を取り上げる場面でも