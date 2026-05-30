約9年ぶりの全面刷新！ 最安グレードの仕様とは？マツダは2026年5月21日、新型「CX-5」を発売しました。約9年ぶりのフルモデルチェンジとなる今回の新型では、デザインや走行性能をさらに磨き上げるとともに、後席空間の拡大など、あらゆる面で進化を遂げています。そんな新型CX-5のなかでも、最もリーズナブルな価格で購入できるエントリーグレードとは、一体どのようなモデルなのでしょうか。【画像】これが“一番安い”マツ