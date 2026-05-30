三菱自動車工業は5月29日、新型クロスカントリーSUVの車名を『パジェロ』に決定し、2026年秋に世界初公開することを発表した。『パジェロ』は日本仕様が2019年に生産終了しており、国内では7年ぶりの復活となる。海外向け仕様は2021年に生産終了している。 （関連：【画像】歴代のパジェロの写真） 『パジェロ』はクロスカントリー4WD車の走破性に乗用車の快適性を融合させた新コンセプトのRV（現在のSUV）とし