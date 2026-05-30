学校からのお知らせや欠席連絡などをスマートフォンで確認できる「学校連絡アプリ」。便利な仕組みとして導入する学校もあるようですが、誰がアプリを利用するかは家庭によってさまざまかもしれません。『同僚に孫の学校の連絡アプリを入れている人がいるのだけれど、入れるものなの？孫がいる人はどう？学年が違うけれど、私の子どももいるから何かイヤだ』投稿者さんは、自分の子どもも同じ学校に通っていることから、同僚が