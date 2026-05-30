神奈川県鎌倉市腰越のタコス店「HOME taco bar」の閉店が、ネット上で話題になっている。店主は、2021年に江ノ電沿線で撮影された動画をきっかけに、“江ノ電ニキ”として知られるようになったアメリカ出身のディランさんだ。 【画像】千手観音みたいな江ノ電ニキと、自慢のタコス 店は5月末で閉店する予定だが閉店前に多くの客が訪れ、開店前から列を作る日もあった。動画で一躍注目を集めた店主の店は、なぜこれほど惜しまれて