巨人元監督の阿部慎之助氏が長女への暴行容疑で逮捕されたニュースは、社会に大きな波紋を広げている。2020年の児童虐待防止法の改正以降、かつては「しつけ」とされていた行為も厳格に摘発されるようになり、児童虐待の検挙数も増加。 【画像】娘の腕をつかんだところを見られ警察に通報され逮捕 しかし、こうした厳格な運用の陰で、子どもからの暴力にさらされ、法的・社会的に孤立を深める親たちの悲痛な実態がある。