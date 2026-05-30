＜すまいーだカップ シニアゴルフトーナメント2日目◇29日◇イーストウッドカントリークラブ（栃木県）◇6867ヤード・パー72＞初日首位タイで滑り出した飯田耕正が5バーディ・1ボギーの「68」で回り、トータル11アンダーで単独首位に立った。45歳でプロテストに合格した男が、シニア初優勝に王手をかけた。【写真】美しい…片山晋呉が“世界初”のアイアンシャフト投入この日の最終組は飯田のほか、レギュラー、シニアともに優勝