＜〜全英への道〜ミズノオープン 2日目◇29日◇JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部（岡山県）◇7480ヤード・パー72＞小平智、ショーン・ノリス、米澤蓮、木下稜介……リーダーボード上位には、ツアーで複数優勝している実力者の名前がズラリ。そんな中、首位と4打差のトータル11アンダー・4位タイにつけるのが、ツアー未勝利の鈴木海斗だ。実は「一度ゴルフを諦めた」経験のある苦労人。どのような道を歩んできたのか。【写真】小平智がぞっ