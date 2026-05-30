＜UNCヘルス選手権 2日目◇29日◇ローリーCC（ノースカロライナ州）◇7133ヤード・パー70＞米男子下部コーン・フェリーツアーは、第2ラウンドが終了した。【写真】石川遼の独特すぎる練習法“竹ぼうき素振り”初日109位と出遅れた杉浦悠太は、6バーディ・3ボギーの「67」と伸ばし、トータル1アンダー・53位タイまで浮上。カットライン上ながら、2試合連続の予選通過を果たした。66位からスタートした石川遼は、2バーディ・3ボギー