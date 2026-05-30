今年3月から4月までの間、複数回に渡って、新潟市内にある面識のある10代女性の自宅に侵入した疑いで、30歳の男が再逮捕されました。男は以前にも同じ女性の自宅に、合鍵を使って無断で玄関から侵入した疑いですでに逮捕されていました。 住居侵入の疑いで逮捕されたのは、新潟市中央区天神尾に住むアルバイトの男（30）です。 男は今年3月20日から4月26日までの間、新潟市中央区にある面識のある10代女性が1人で暮らす自宅で、6