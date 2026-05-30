4月、新潟市内の道路で下校途中に道に迷っていた80代の男性を助けた中学生7人に警察から感謝状が贈られた。 ■新潟市の中学生7人に感謝状 警察から感謝状を手渡されたのは、新潟市江南区にある曽野木中学校の1年生6人だ。 「非常に価値があることで周りの方に模範となる行動、大変ありがとうございました」 江南警察署の曽我正毅署長が称えたのは、この日欠席した生徒1人を含む7人の中学生の行動についてだ。 ■「寒くて