今月31日に投開票される新潟県知事選挙について、県選挙管理委員会は29日現在の期日前投票の中間状況を発表しました。 今月15日から29日までの15日間に期日前投票をした人の数は32万4198人で、前回2022年の知事選の同じ時期を約4万6000人上回りました。 投票率は18.13％で、前回の同じ時期と比べ3.28ポイント上回っています。 県知事選挙の期日前投票は30日までです。 県知事選挙には届け出順に、いずれも無所属で、現職の花角