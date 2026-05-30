【ニューヨーク共同】米紙ニューヨーク・タイムズは29日、同紙の北京駐在記者が2月に中国当局から国外退去を命じられたと明らかにした。同紙が昨年12月に実施したイベントに台湾の頼清徳総統がビデオ参加したことを受けた措置。トランプ米政権は対抗して、中国国営通信新華社の米国在住記者のビザ（査証）を取り消した。中国政府は頼政権を台湾独立派と見なして敵視し、頼氏の主張を伝えないよう海外メディアに対し圧力を強め