第1ラウンド、4番のティーエリアに向かう西村優菜（左）と吉田優利＝シービュー（共同）【ギャロウェー（米ニュージャージー州）共同】米女子ゴルフのショップライトLPGAは29日、ニュージャージー州ギャロウェーのシービュー・ベイコース（パー71）で第1ラウンドが行われ、吉田優利が1イーグル、4バーディー、2ボギーの67で8位と好発進した。首位とは4打差。岩井千怜、岩井明愛、馬場咲希が70で回り31位、71の原英莉花は51位、