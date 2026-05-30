エンゼルスの主砲、マイク・トラウト外野手（３４）のトレード移籍に関する米報道が後を絶たない状態となっている。チームは今季もア・リーグ西地区最下位に低迷。一方、近年度重なる故障に悩まされたトラウトは２９日（日本時間３０日）の試合まででリーグ７位タイの１３本塁打を記録するなど５６試合に出場している。そのため、８月上旬のトレード期限までに大谷翔平投手（３１）も在籍するドジャースなど上位球団にトレード