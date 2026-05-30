2021年3月場所で現役を引退し、2年後の12月に東京都墨田区内に音羽山部屋を創設した71代横綱・鶴竜こと音羽山親方。先場所に関脇で優勝した弟子の霧島が、今場所から大関に復帰した。霧島は序盤から強さを見せ、千秋楽は小結・若隆景との優勝決定戦に臨んだものの、惜しくも準優勝に終わった。昨年春場所より勝負審判を務める音羽山親方は、4月の春巡業に帯同し、稽古指導なども意欲的に行った。若手力士の台頭も著しい音羽山