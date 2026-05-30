すべての国民がデジタルの恩恵を感じることができる社会を目指すべきだとして、自民党が政府へ提言した「マイナンバーカードの取得義務」。【映像】マイナンバーカードができること（10秒でわかる詳細）ただし、取得しなくても、罰則はなし。現在、マイナンバーカードの取得は任意だが、総務省によると、取得率は4月末で82.7％で、1億人を超えたという。一方で、去年7月までに、本人希望などで、93万枚が廃止されていたこと