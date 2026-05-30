お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が29日、自身のYouTubeを更新。「噛んだ瞬間、肉汁爆発【新感覚♪玉ねぎハンバーグ】トースターでほったらかし調理」と題した動画をアップした。【動画】魔法のレシピ！肉汁爆発“玉ねぎハンバーグ”概要欄では「今回は、玉ねぎをたっぷり使った「ハンバーグ＆スープ」を作りました。噛んだ瞬間に肉汁がジュワッと溢れるハンバーグに、玉ねぎの旨みを余すことなく味わえるスープも楽しめる大