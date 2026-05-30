「華麗なキャッチをご覧ください」というコメントとともに投稿された、シーズーの動画がSNSで話題となっている。【映像】おやつを華麗に横取りされる様子（実際の映像）おやつを前にして、 じーっと構えるのは甘えん坊のシーズー 「ナチョ氏」（3歳）。しかし、横から現れた姉の奈々ちゃん（5歳）がキャッチ！“華麗なキャッチ”を見せてくれたのはお利口に待っていたナチョ氏ではなく、カットインしてきた奈々ちゃんだった。