5月29日、B2東地区の信州ブレイブウォリアーズは、エリエット・ドンリーとの選手契約継続を発表。契約期間を2027－28シーズンまでの2年契約と公表した。 神奈川県出身で現在29歳のドンリーは、198センチ97キロのスモールフォワード兼パワーフォワード。NCAAディビジョン2のシャミナード大学を経て、2020－21シーズンから3シーズンにわたり