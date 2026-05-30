鉄結会はこのほど、「見えない部位」のブツブツ（ニキビ・毛孔性苔癬など）に関する意識調査の結果を発表しました。■皮膚科の受診は1割にとどまるまず、背中やお尻などの見えない部位にブツブツ（ニキビ・ザラつきなど）ができた経験がある人は、あわせて76.3％にのぼりました。そのうち、約半数が現在も悩みを抱えている事も分かっています。背中・お尻のブツブツにどのように対処しているか尋ねると、83.7％が市販品や放置で対