トリンプ・インターナショナル・ジャパンはこのほど、sloggi（スロギー）から、汗ばむ季節に向けた新提案として展開するシリーズ「ZERO Feel Light（ゼロフィール ライト）」について紹介しました。■さらっとした肌ざわりと快適なフィット感を両立同シリーズでは、薄く軽やかな素材を使用し、さらっとした肌ざわりと快適なフィット感の両立を実現。通気性と速乾性に優れ汗ばむ季節でも心地よく着用できるインナーアイテムとなって