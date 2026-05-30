GARDEN WHITEは6月5日〜6日、「GARDEN WHITE ビアガーデン HAWAIIAN NIGHT supported by pua nana」をアトレ恵比寿西館8Fにて開催します。■アクセサリーショップのPOP UP SHOPも登場同企画は、アトレ恵比寿西館最上階レストラン「GARDEN WHITE」にて4月24日〜10月31日の期間に実施するルーフトップビアガーデン「GARDEN WHITE 〜BEER GARDEN〜」の中で展開するハワイアンナイト。期間中は、ビアガーデンをフラダンスショーととも