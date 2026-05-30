J・ARTは6月9日、静岡県富士市に「さかい珈琲富士店」をオープンします。■看板メニューのパンケーキは焼き台を拡張して提供同店は、富士山を眺望できるエリアにて、ゆとりのある空間に座席94席を設置する大型店舗として展開します。店内では、2人掛けソファ席も取り入れ、少人数から団体まで幅広くくつろげる、アンティークモダンな空間を演出しています。看板メニューのパンケーキは、独自のふわふわ・しっとり食感が特徴。提供