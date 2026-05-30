andar（アンダール）は6月3日〜9日、伊勢丹新宿店にてPOP-UP STOREを開催します。■キッズライン「andar kids」も初披露期間中、会場では新作や人気アイテムを中心に、梅雨から真夏にかけての季節を快適に過ごせるラインナップを展開します。アイテムには、日本限定で展開する冷感デニムのほか、接触冷感素材の「airribbed（エアリブド）」シリーズが登場。さらに、通気性に優れたワイドパンツや、オンラインストアでも人気のシー