ギャップジャパンはこのほど、「Summer 2026コレクション」を全国のGapストアと公式オンラインストアにて発売しました。■シアサッカー素材のシャツや速乾性に優れたアイテムがラインナップ同コレクションでは、梅雨シーズンを軽やかに彩るカラーと、高い汎用性を兼ね備えたサマーアイテムを展開しています。ウィメンズには、通気性に優れたシアサッカー素材にアップデートしたオーバーサイズシャツのほか、水に強く手入れがしやす