衝撃的なニュースが飛び込んできた。イングランド代表で10番を背負ったスター、ラヒーム・スターリングが逮捕されたという。英紙『Mirror』は5月29日、次のように報じた。「元リバプール、マンチェスター・シティ、アーセナルのFWラヒーム・スターリングが、ランボルギーニでの事故後、薬物の影響下での運転の疑いで逮捕された。イングランド代表として82試合に出場したスターリングは、M3高速道路で自身の車をガードレールに