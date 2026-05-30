「ザ・プレミアム・モルツ」などの製品について知ることができたり、試飲ができると人気のサントリーの工場見学。いくつもあるコースの中で、この夏、特におすすめしたいのが、2026年6月9日(火)から数量限定発売される「ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム〈白州原酒樽熟成〉2026」が試飲できる特別ツアーだ。今回は、そのツアーの詳しい内容を紹介！【写真】実際に貯酒工程で使われていたタンクの中も通る6月9日(火)から