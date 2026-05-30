前回にひき続き、「ユニクロ」でスタディー。有明にあるユニクロ本部で七五三掛と松倉が商品開発の裏側とチラシ作りを学ぶ。 まずは、ユニクロ本部を見学！サッカーコートおよそ2面分の広さのオフィスに隠された、ビジネスがうまくいく工夫とは？ 次に、ユニクロの商品の機能性を支えるエリア、気象室へ。気温や湿度を変えることができる特殊な部屋でユニクロの最新日傘の機能を検証！ さらに新聞の折り込みや店頭